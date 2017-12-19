Сергей Сарычев: необходимо активизировать работу органов системы профилактики

admtyumen.ru

На 5,1% снизилось количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области за 11 месяцев 2017 года. Совершено меньше убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж чужого имущества и общеуголовных мошенничеств.

Такая информация была озвучена на заседании координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области, которое провел вице-губернатор Сергей Сарычев 19 декабря.

"Положительной динамики в 2017 году удалось добиться благодаря слаженной работе правоохранительных органов, последовательной реализации мер, заложенных в государственной программе профилактики правонарушений", - отметил вице-губернатор.

Правоохранительные органы с начала года раскрыли более 13 тысяч преступлений, из них 2 тысячи – тяжкие и особо тяжкие. Достигнутые результаты стали следствием комплексного подхода к борьбе с преступностью и поддержки программных мероприятий необходимым финансированием.

Важную роль в обеспечении безопасности и профилактике правонарушений сыграла работа системы АПК "Безопасный город". В 2017 году установили 127 видеокамер на 26 объектах Тюмени, Тобольска и Ишима. В целом комплекс включает более 3,4 тысяч камер видеонаблюдения.

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов подчеркнул, что полиция перешла на усиленный режим работы. Ближайшая задача – обеспечить правопорядок в период новогодних и рождественских праздников.

Участники заседания обсудили вопрос профилактики преступлений в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. В 2017 году по выявленным нарушениям в этой сфере составлено более 500 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1 тысяча 680 предписаний. Сумма назначенных штрафов превысила 25 млн рублей.

"Все мы являемся потребителями жилищно-коммунальных услуг, поэтому надо усилить разъяснительную работу с собственниками жилья, проводить семинары, круглые столы, повышая правовую грамотность и снижая количество нарушений в этой сфере", - подчеркнул вице-губернатор.

Участники заседания проанализировали и принимаемые меры по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. В настоящее время в соответствующий банк данных включены 2,2 тысячи человек. Работу с ними ведут, в том числе, органы труда и занятости региона, социально-ориентированные некоммерческие организации, УФСИН.

В ходе заседания координационного совета присутствующих проинформировали первый заместитель прокурора области Роман Тютюник, начальник УФСИН России по Тюменской области Алексей Костенко, начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков. По вопросам профилактики с докладами выступили заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич.

Подводя итоги заседания координационного совета, Сергей Сарычев отметил, что, несмотря на тенденцию к снижению общего уровня преступности, необходимо усилить работу по профилактике преступности, в том числе среди несовершеннолетних. Эту работу, по словам вице-губернатора, нужно проводить совместно со всеми органами профилактики на местах, в муниципалитетах.