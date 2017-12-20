Наталья Кузютина вошла в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

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39 человек, в том числе дзюдоистка из Тюмени, олимпийская чемпионка Наталья Кузютина, вошли в инициативную группы в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты. Собрание оргкомитета состоялось в московском музее Победы 19 декабря.

Как сообщает "Газета. RU", в состав группы вошли люди, лично знакомые с президентом Владимиром Путиным. На встрече присутствовали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, представители ОНФ и депутаты Госдумы Александр Васильев, Александр Карелин, Дмитрий Морозов, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, музыкант Николай Расторгуев, председатель РСПП Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Серегй Катырин, президент "Опоры России" Александр Калинин.

Также были приглашены ректор НГТУ им. Баумана Андрей Александров, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, председатель профкома "ГАЗ" Артем Баранов, кстати, именно он получил ответ от Владимира Путина по поводу нового выдвижения политика в президенты, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, заместитель главврача поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, старший летчик авиационного звена российской группы войск в Сирии Алексей Ведящев, председатель Союза десантников России Валерий Востротин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, председатель "Молодой гвардии ЕР" Денис Давыдов, член Общественной палаты РФ, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ Николай Дайхес, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, директор детского лагеря "Артек" Алексей Каспржак, член Общественной палаты, руководитель Центрального штаба "Российских студенческий отрядов" Михаил Киселев, директор саровского ядерного центра Валентин Костюков.

В инициативную группу по выдвижению президента на предстоящие выборы вошла и призер Олимпиады-2016, призер чемпионатов мира по дзюдо из Тюмени - Наталья Кузютина и известный боксер Денис Лебедев. В группу также попали координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов, командир атомной подлодки Сергей Новохатский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, управляющий директор рыбинского двигательностроительного завода "Сатурн" Виктор Поляков, председатель движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель студенчиского движения России Юлия Смирнова, руководитель проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев, скульптор Георгий Франгулян, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева, российский шахматист Сергей Карякин, гендиректор компании Info Watch, сооснователь "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская.

Всего, по закону о выборах, в группе поддержки может быть не менее 500 человек. В этот раз предполагается, что их будет на 100 больше. Очередная встреча участников инициативной группы избирателей запланирована на 26 декабря.