up

21.12.2017 четверг

USD 58,717

EUR 69,5033

В Тюмени -7..-9 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В Тюменской области утверждены тарифы на проезд в пригородных поездах

10:49 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ufotki.ru

На 4% в среднем возрастет тариф за проезд в пригородных поездах с 1 января 2018 года. Это самый низкий показатель за последние годы.

Например, в 2017 году тарифы для населения были увеличены в среднем на 4,5%. Новые утверждены постановлением правительства Тюменской области № 649-п от 18 декабря 2017 года. 

Как сообщает департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области, по-прежнему сохраняются льготные тарифы на перевозку в пригородных поездах детей от 5 до 7 лет. Льгота составит 25% от тарифов на перевозку взрослых пассажиров. Цена на билет в городской электропоезд при следовании на участке Утяшево – Тюмень – Войновка – Тюмень – Утяшево (так называемая единая тарифная зона) не превысит 24 рублей.   

В областном департаменте отметили, что, несмотря на повышение тарифов для населения на проезд в пригородных поездах, в Тюменской области по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа продолжают действовать более низкие тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Как и ранее сохраняются преимущества пригородных поездов перед автомобильным транспортом (более низкая стоимость проезда и наименьшая продолжительность поездки).

К примеру, тюменцы, приехавшие в Ялуторовск (74 км) с нового года заплатят 124 рубля, тогда как жители Челябинской области в этом году за это же расстояние платят 174 рубля, курганцы отдают 185 рублей.  В этих регионах тарифы были утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2016 № 60/16 и постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 8 декабря 2016 № 43-1 соответственно. 

Для уменьшения тарифной нагрузки на население в областном бюджете ежегодно предусматривают средства, которые направляют на компенсацию недополученных доходов организации-перевозчика в связи с установлением сниженных тарифов для населения. Благодаря господдержке компенсируется почти половина затрат перевозчика.

Также в региональном бюджете предусматривают средства для социальной поддержки отдельных категорий граждан при оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по льготным тарифам. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пригородные поезда , рост тарифов

Последние новости

12:16 Новый спорткомплекс в Боровском открыл свои двери Фото
12:05 Бременские музыканты выступят в ДК "Торфяник"
11:54 В Тюмень из Петербурга привезли чертежи торпедного катера "Комсомолец"
11:43 Тюменца осудят за повторное содержание наркопритона
11:32 В Тюменской области вводится беспрецедентная мера поддержки резидентов индустриальных парков
11:21 "Рубин" на домашнем льду уступил казанскому "Барсу"
11:10 Владимир Якушев рассказал о заветном желании
11:00 Более тринадцати тысяч жителей региона заболели ОРВИ
10:49 В Тюменской области утверждены тарифы на проезд в пригородных поездах
10:38 Владимир Якушев встретился с полуфиналистами конкурса "Лидеры России" Фото
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Новый спорткомплекс в Боровском открыл свои двери

В Тюменской области вводится беспрецедентная мера поддержки резидентов индустриальных парков

Владимир Якушев рассказал о заветном желании

Политика

В Тюмень из Петербурга привезли чертежи торпедного катера "Комсомолец"

Наталья Кузютина вошла в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

Андрей Артюхов провел в Тобольске выездной прием

Экономика

В Тюменской области утверждены тарифы на проезд в пригородных поездах

Популярные магазины дают кэшбэк абонентам "МегаФона"

Новую выплату в связи с рождением первенца начнут получать тюменские семьи в 2018 году

Общество

Бременские музыканты выступят в ДК "Торфяник"

Более тринадцати тысяч жителей региона заболели ОРВИ

Молодые управленцы Тюменской области вышли в финал конкурса "Лидеры России"

Спорт

"Рубин" на домашнем льду уступил казанскому "Барсу"

Тюменские дзюдоисты стали лауреатами конкурса "Спортивная элита"

Юные борцы будут бороться за призы Деда Мороза

Происшествия

Тюменца осудят за повторное содержание наркопритона

В Тюмени полицейские прикрыли наркопритон

В Тюменском районе незаконно срубили сосны

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+