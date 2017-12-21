В Тюменской области утверждены тарифы на проезд в пригородных поездах

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На 4% в среднем возрастет тариф за проезд в пригородных поездах с 1 января 2018 года. Это самый низкий показатель за последние годы.

Например, в 2017 году тарифы для населения были увеличены в среднем на 4,5%. Новые утверждены постановлением правительства Тюменской области № 649-п от 18 декабря 2017 года.

Как сообщает департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области, по-прежнему сохраняются льготные тарифы на перевозку в пригородных поездах детей от 5 до 7 лет. Льгота составит 25% от тарифов на перевозку взрослых пассажиров. Цена на билет в городской электропоезд при следовании на участке Утяшево – Тюмень – Войновка – Тюмень – Утяшево (так называемая единая тарифная зона) не превысит 24 рублей.

В областном департаменте отметили, что, несмотря на повышение тарифов для населения на проезд в пригородных поездах, в Тюменской области по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа продолжают действовать более низкие тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Как и ранее сохраняются преимущества пригородных поездов перед автомобильным транспортом (более низкая стоимость проезда и наименьшая продолжительность поездки).

К примеру, тюменцы, приехавшие в Ялуторовск (74 км) с нового года заплатят 124 рубля, тогда как жители Челябинской области в этом году за это же расстояние платят 174 рубля, курганцы отдают 185 рублей. В этих регионах тарифы были утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 2016 № 60/16 и постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 8 декабря 2016 № 43-1 соответственно.

Для уменьшения тарифной нагрузки на население в областном бюджете ежегодно предусматривают средства, которые направляют на компенсацию недополученных доходов организации-перевозчика в связи с установлением сниженных тарифов для населения. Благодаря господдержке компенсируется почти половина затрат перевозчика.

Также в региональном бюджете предусматривают средства для социальной поддержки отдельных категорий граждан при оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по льготным тарифам.