Наставники помогут подросткам определиться с будущей профессией

В Тюмени стартует проект «Наставники: не рядом, а вместе!». Фото ИА "Тюменская линия"

Определиться с профориентацией поможет новый тюменский волонтерский проект "Наставники: не рядом, а вместе!", который стартует 26 декабря.

По задумке организаторов, наставников и детей ждет шесть встреч. Ребята познакомятся с рабочим местом наставника, с его трудовой деятельностью. Притом работа взрослого пройдет под руководством тьютора по методическому пособию, рассказала координатор проекта Юлия Фатхуллина.

Знакомство участников проекта "Наставники: не рядом, а вместе!" состоится на торжественной церемонии открытия в Тюменском техникуме индустрии и питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, д. 63) 26 декабря в 15 часов.

Ирина Ромашкина