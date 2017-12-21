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Наставники помогут подросткам определиться с будущей профессией

08:59 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени стартует проект «Наставники: не рядом, а вместе!». Фото ИА "Тюменская линия"

Определиться с профориентацией поможет новый тюменский волонтерский проект "Наставники: не рядом, а вместе!", который стартует 26 декабря. 

По задумке организаторов, наставников и детей ждет шесть встреч. Ребята познакомятся с рабочим местом наставника, с его трудовой деятельностью. Притом работа взрослого пройдет под руководством тьютора по методическому пособию, рассказала координатор проекта Юлия Фатхуллина. 

Знакомство участников проекта "Наставники: не рядом, а вместе!" состоится на торжественной церемонии открытия в Тюменском техникуме индустрии и питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, д. 63) 26 декабря в 15 часов. 

Ирина Ромашкина

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Теги: волонтерство , волонтеры , техникум индустрии питания

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