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Столетие государственной архивной службы отметят в регионе

16:05 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Столетие государственной архивной службы отметят в регионе. Фото ИА "Тюменская линия"

Столетие государственной архивной службы России отметят хранители артефактов тюменского региона в 2018 году.

"Наши ученые говорят, что история развивается по спирали и все в этой жизни циклично. Потому не раз еще придется вернуться к историческим документам", - акцентировала внимание директор Государственного архива социально-политической истории Елена Долгушина.

Столетие государственной архивной службы отметят в регионе. Фото ИА "Тюменская линия"

Она рассказала, что ежегодно только в госархиве социально-политической истории хранится около 400 кв. м секретной информации (один этаж архива), к которой действует запрет доступа в течение 30 лет. Ежегодно госархив рассекречивает 25 тыс. документов.

Историю Тюменской области хранят управление по делам архивов, четыре государственных архива, 26 архивных отдела (сектора) администраций муниципальных образований и муниципальный архив Тобольска. В штате архивных органов и учреждений - 228 человек.

Управление по делам архивов Тюменской области в сфере архивного дела является самостоятельным уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области в сфере архивного дела (подведомственности нет, коллегиальный орган – правительство Тюменской области), пояснил начальник регионального управления по делам архивов Алексей Нестеров.

Столетие государственной архивной службы отметят в регионе. Фото ИА "Тюменская линия"

По его словам, несмотря на развитие современных технологий, на сегодняшний день бумага остается самым надежным носителем информации, при правильном уходе она способна храниться сотни лет.

В документооборотах организаций есть электронная переписка, которая является временным документом, существуют также бумаги, которые должны храниться три года, пять лет, а также те документы, срок хранения которых – вечность.

"Все документы, которые хранятся вечно, - это наша история. Если бы не было архивов, мы не знали бы свою историю. В 2017 году мы празднуем столетие со дня революции. Многие спорят об исторических фактах той эпохи. А ведь это всего сто лет! А что было пятьсот лет назад?! А тут мы открыли документы и посмотрели, что именно там было. Наполеон не зря собирал все архивные документы в Париже. Он понимал – кто владеет информацией, тот владеет миром", - считает Алексей Нестеров.

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Столетие государственной архивной службы отметят в регионе. Фото ИА "Тюменская линия"
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В 2018 году в России отметят 100-летие государственной архивной службы России: жителей региона на свой профессиональный праздник приглашают сотрудники тюменских госархивов. Торжественные мероприятия пройдут в сентябре 2018 года. А главным событием для ценителей истории и краеведения станет научно-практическая конференция "Роль архивов в современном обществе", которая состоится 11 октября 2018 года. Принять участие в ней могут все желающие. Отправить заявку необходимо до 1 июля 2018 года на адрес электронной почты оргкомитета uparchive@72to.ru. Статьи принимают до 1 августа. Подробности - на сайте государственного архива Тюменской области.

Ирина Ромашкина

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Теги: Алексей Нестеров , архив , история , конференция , краеведение , праздник , праздники

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