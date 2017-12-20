Новую выплату в связи с рождением первенца начнут получать тюменские семьи в 2018 году

Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 832 рубля составит ежемесячное дополнительное пособие при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет в Тюменской области с 1 января 2018 года. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

"В каждом регионе размер пособия будет рассчитываться по-своему, в зависимости от прожиточного минимума ребенка, - пояснила руководитель пресс-службы департамента Лариса Спицына. - Обращаем внимание, что эта мера поддержки будет адресной и в Тюменской области распространится на семьи с ежемесячным среднедушевым доходом не более 16 тысяч 818 рублей. Если на каждого члена семьи выйдет в среднем менее этой суммы, то нужно будет подать заявление о перечислении дополнительной выплаты на первенца".

Напомним, что с инициативой о введении новой меры поддержки семей с детьми выступил президент Российской федерации Владимир Путин.

Она касается как рожденных в семье, так и усыновленных детей, которые появятся на свет с 1 января 2018 года. Деньги будут перечисляться на банковский счет матери, а в случае смерти женщины - на счет отца.

Кроме того, в Тюменской области действует еще целый пакет социальных пособий при рождении детей.

Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 88001001290, 8 (3452) 566330, 8 (3452) 688886.

Елена Кошкарова