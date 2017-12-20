Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова возглавил Топ отечественных фильмов года

Борис Хлебников. Фото https://ria.ru

Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова стал самой популярной отечественной лентой уходящего года для российской аудитории. Аналитики "Яндекса" назвали лучшие фильмы 2017 года по версии зрителей страны.

Рейтинг составлен на основе оценок интернет-пользователей, опубликован на сайте компании. Второе и третье места занимают картины о космосе — "Салют-7" и "Время первых", за которыми следует фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Среди иностранного кино пользователи дали высокую оценку фильму "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. На второй строчке находится фильм Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049", на третьей — семейное кино "Собачья жизнь" Лассе Халльстрема.

Всего, по данным компании, в 2017 году в российский прокат вышли 398 фильмов, пятую часть которых составило отечественное кино.