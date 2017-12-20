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Тюменские отличники и активисты получили паспорта

17:32 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Отличники и активисты Тюмени получили паспорт гражданина РФ. Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации города

25 тюменских юношей и девушек получили паспорта в рамках традиционной патриотической акции "Мы - граждане России". Церемония вручения состоялась в  городской администрации.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, среди школьников ребята, отличившиеся в учебе, спорте, искусстве или творчестве. Главный документ им вручали заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата Европы,  посол "ГТО" в Тюменской области, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова, советник губернатора Тюменской области, член Союза писателей России Александр Новопашин и директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин.

Ученица школы № 22, активистка "Российского движения школьников", волонтер, призер конкурсов "Они сражались за Родину" и "Живая классика" Дарья Гулиева  отметила, что получение паспорта в торжественной обстановке - одно из самых ярких событий в ее жизни. "У меня целый калейдоскоп впечатлений. Я в восторге от того, что попала на эту церемонию. Безумно рада, что из всей нашей школы я одна была приглашена сюда на вручение паспортов. Желаю всем ребятам стараться, проявлять себя, достигать и выигрывать!", - сказала девушка. 

Всех  ребят, ставших гражданами РФ, поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Они вручили им сладкие подарки и сертификаты на бесплатное посещение одного из катков города.

Напомним, вручение паспортов лучшим подросткам Тюмени является традиционным мероприятием, которое проводится более 10 лет. Ежегодно около 50 ребят получают документ из рук представителей администрации и выдающихся деятелей  города.

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Теги: акция , паспорт

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