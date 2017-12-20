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Ведущий Виталий Дока побывал на кухне "Дома Пионеров"

16:49 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Шоумен, телеведущий канала "Россия 24" Виталий Дока вновь посетил уникальный ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров" под Тюменью. На этот раз особое внимание съемочной группы было приковано к кухне ресторана "Столичный", расположенного на территории базы отдыха.

Вместе с шеф-поваром ресторана Андреем Буньковым ведущий приготовил традиционные советские блюда: картофельное пюре с котлетами из щуки и драники с грибным соусом и красной икрой.

По словам заместителя директора "Дома Пионеров" Эристо Папиашвили, база отдыха - это прекрасное место для семейного досуга в любое время года. Зимой здесь можно покататься на коньках и горках. Всегда к услугам посетителей – банно-помывочный комплекс "ИльичЪ", бассейн, турецкий хамам и финская сауна.

Конечно, изюминкой этого места является уникальный музей экспонатов времен СССР, в котором представлены исключительно подлинные предметы. Школьную форму, советские деньги, книги, документы, игрушки и многое другое можно найти в коллекции, кропотливо собранной сотрудниками и посетителями "Дома Пионеров". Главным украшением музея является купленный на аукционе комплект рабочего стола с диваном из натуральной кожи, который находился в одной из резиденций Иосифа Сталина. 

"Дом Пионеров" приглашает весело провести предновогодние дни и ждет всех желающих по адресу: Тюмень, 27 км Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.

Видеосюжет о "Доме Пионеров": 

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Теги: досуг , зима , история , кулинария , музей , отдых , рестораны , туризм

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