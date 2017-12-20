up

20.12.2017 среда

USD 58,6117

EUR 69,1735

В Тюмени -6..-8 С 5 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

ИДО ТюмГУ: получать знания никогда не поздно

17:43 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Меньше месяца назад в Институте дополнительного образования Тюменского госуниверситета завершилась приемная кампания абитуриентов. Тех, кто очень хотел начать обучение, но по каким-то причинам не подал документы, ждут с твердым намерением через год. За это время можно изучить все аспекты дистанционного образования, убедиться в его актуальности и подготовиться к поступлению.

Институт дистанционного образования является подразделением Тюменского государственного университета и позволяет студентам получить высшее и второе высшее образование заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Новейшие технологии обучения в сочетании с современным техническим оснащением дают возможность подготовить специалистов, отвечающих самым высоким требованиям рынка труда.

Дистанционное обучение – это современный, удобный и эффективный способ получения высшего образования. Во-первых, он дает свободу действий. Отсутствие обязанности посещать стены вуза позволяет совмещать получение образования с работой или, например, с воспитанием ребенка. Также этот аспект может быть важен для людей с ограниченными возможностями здоровья, которым посещение образовательного учреждения было бы неудобным.

Во-вторых, дистанционный способ обучения позволяет абитуриенту без особых сложностей выбрать любой вуз, как бы далеко он не находился. При этом нет необходимости переезжать в другой город и нарушать привычный уклад жизни.

Третий плюс – стоимость обучения. Как правило, дистанционное образование обходится значительно дешевле. Кроме того, практически все учебные материалы доступны в интернете, а значит, не придется тратиться на гору учебников и пособий.

Узнать подробную информацию о направлениях обучения в ИДО ТюмГУ, вступительных испытаниях, задать все интересующие вопросы можно на сайте абитуриента ido.utmn.ru, на официальном сайте вуза distance.ru или по телефону горячей линии

8 800 200-77-11 (звонок по России бесплатный).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: абитуриенты , дистанционное образование , образование , ТюмГУ

Последние новости

18:05 В Тюменской области разрабатывают программу расширения сбыта продукции
17:54 21 декабря - события дня
17:43 ИДО ТюмГУ: получать знания никогда не поздно
17:32 Тюменские отличники и активисты получили паспорта
17:21 Популярные магазины дают кэшбэк абонентам "МегаФона"
17:10 В Тюмени устроили новогодний праздник для одаренных детей
17:00 Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова возглавил Топ отечественных фильмов года
16:49 Ведущий Виталий Дока побывал на кухне "Дома Пионеров"
16:38 Тюменские биатлонисты вернулись с наградами из Екатеринбурга Фото
16:27 Концессия позволит серьезно модернизировать систему водоснабжения Тюмени
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области разрабатывают программу расширения сбыта продукции

Концессия позволит серьезно модернизировать систему водоснабжения Тюмени

Переселение северян на юг области продолжится

Политика

Наталья Кузютина вошла в состав инициативной группы по выдвижению Путина в президенты

Андрей Артюхов провел в Тобольске выездной прием

Дополнительные избирательные участки откроются на месторождениях Ямала

Экономика

Популярные магазины дают кэшбэк абонентам "МегаФона"

Новую выплату в связи с рождением первенца начнут получать тюменские семьи в 2018 году

Метелевскую водоочистную станцию модернизируют

Общество

21 декабря - события дня

ИДО ТюмГУ: получать знания никогда не поздно

Тюменские отличники и активисты получили паспорта

Спорт

Тюменские биатлонисты вернулись с наградами из Екатеринбурга

"Тюменский легион" уступил "Реактору" из Нижнекамска

Тюменцы примут "Барс" во Дворце спорта

Происшествия

В Тюмени полицейские прикрыли наркопритон

В Тюменском районе незаконно срубили сосны

Житель Омутинского района зарезал своего зятя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+