ИДО ТюмГУ: получать знания никогда не поздно

t-l.ru

Меньше месяца назад в Институте дополнительного образования Тюменского госуниверситета завершилась приемная кампания абитуриентов. Тех, кто очень хотел начать обучение, но по каким-то причинам не подал документы, ждут с твердым намерением через год. За это время можно изучить все аспекты дистанционного образования, убедиться в его актуальности и подготовиться к поступлению.

Институт дистанционного образования является подразделением Тюменского государственного университета и позволяет студентам получить высшее и второе высшее образование заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Новейшие технологии обучения в сочетании с современным техническим оснащением дают возможность подготовить специалистов, отвечающих самым высоким требованиям рынка труда.

Дистанционное обучение – это современный, удобный и эффективный способ получения высшего образования. Во-первых, он дает свободу действий. Отсутствие обязанности посещать стены вуза позволяет совмещать получение образования с работой или, например, с воспитанием ребенка. Также этот аспект может быть важен для людей с ограниченными возможностями здоровья, которым посещение образовательного учреждения было бы неудобным.

Во-вторых, дистанционный способ обучения позволяет абитуриенту без особых сложностей выбрать любой вуз, как бы далеко он не находился. При этом нет необходимости переезжать в другой город и нарушать привычный уклад жизни.

Третий плюс – стоимость обучения. Как правило, дистанционное образование обходится значительно дешевле. Кроме того, практически все учебные материалы доступны в интернете, а значит, не придется тратиться на гору учебников и пособий.

Узнать подробную информацию о направлениях обучения в ИДО ТюмГУ, вступительных испытаниях, задать все интересующие вопросы можно на сайте абитуриента ido.utmn.ru, на официальном сайте вуза distance.ru или по телефону горячей линии

8 800 200-77-11 (звонок по России бесплатный).