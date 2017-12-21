Более тринадцати тысяч жителей региона заболели ОРВИ

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Более 13 тыс. 200 случаев ОРВИ зарегистрировано в Тюменской области с 11 по 17 декабря. Заболеваемость не превышает недельные эпидемические пороговые уровни. 76% заболевших - это дети до 14 лет.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области, для снижения уровня заболеваемости вводятся ограничительные мероприятия. В Тобольском муниципальном районе закрыт один класс в Полуяновской школе, в Викуловском районе закрыта одна группа в детском саду "Колосок".

Медики предупреждают, грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для данной инфекции характерны следующие симптомы: повышение температуры тела до 38-40 0C, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой, болезненный кашель.

Для защиты от ОРВИ необходимо соблюдать простые правила: при посещении поликлиник обязательно пользоваться одноразовыми масками. После пребывания в местах массового скопления людей следует полоскать горло антисептическими растворами, промывать полость носа. Чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. Соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Увлажнять воздух помещений, избегать контакта с больными острыми респираторными заболеваниями. При проявлении первых симптомов заболевания лучше остаться дома и вызвать врача.

По вопросам профилактики ОРВИ и гриппа в управлении Роспотребнадзора работает телефон горячей линии - 89044929230.