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Для ветеранов Ямала одним из самых ярких событий уходящего года стал фестиваль национального творчества

17:01 24 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Союз ветеранов Ямала

В Тюмени с большим успехом прошло первое совместное мероприятие союза ветеранов Ямала и Тюменского государственного института культуры. Фестиваль национального творчества "Под небом единым", как сообщает пресс-служба союза ветеранов, собрал на сцене колледжа искусств представителей всех народов, населяющих многонациональный Ямал.

Участники фестиваля представляли на конкурсе выбранную народность, раскрывали ее индивидуальные особенности (культуру, быт, традиции, обычаи), ее территориальное месторасположение и краткую историю возникновения.

Ветераны продемонстрировали свои творческие и вокальные способности. Номинации фестиваля включали в себя "Визитную карточку", "Национальный костюм", "Культура, традиции и обряды народа" и "Ярмарка умельцев" (декоративно-прикладное творчество).

Фестиваль, по оценке всех его участников, стал знаковым событием в развитии культурного и духовного потенциала и показал, какой огромный творческий заряд имеется у ямальских ветеранов.

По итогам фестиваля все участники были награждены дипломами и памятными призами. Праздник получился ярким, красочным, незабываемым. 

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Фото: Союз ветеранов Ямала
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Борис Олейник

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