Финальный этап олимпиады "Я – профессионал" пройдет в крупных вузах России

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Заключительный этап первой Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", в отличие от отборочного тура, пройдет по большинству направлений в очной форме в крупных вузах страны. Испытания запланированы на 27-30 января 2018 года.

Напомним, что ее отборочный этап проходил в онлайн-формате и завершился 10 декабря, в настоящее время подводятся итоги испытаний. По предварительным данным, на участие в конкурсе регистрировались почти 300 тыс. человек.

Успешно прошедшие отборочный тур смогут поучаствовать в последнем этапе. Однако некоторые студенты имели возможность заявиться на финальный этап экстерном, минуя отборочные испытания. Для этого было необходимо пройти не меньше двух онлайн-курсов из утвержденного организаторами списка и подтвердить это сертификатами с оценками "хорошо" или "отлично" до окончания регистрации.

Отметим, что участие в олимпиаде бесплатное для всех. Задания для участников составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется будет не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие участники получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.

Испытания проводятся по 27 направлениям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Организатором состязаний по направлению "Нефтегазовое дело" выступает Тюменский государственный университет.