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"Иронию судьбы" не покажут по Первому каналу в новогоднюю ночь

15:10 24 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
"Иронию судьбы" не покажут по Первому каналу. Скриншот с сайта ok.ru

Впервые за десять лет "Иронию судьбы, или С легким паром!" Первый канал не покажет 31 декабря. 

Как сообщает "КиноПоиск", впервые за 10 лет картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" не появится в эфире канала накануне Нового года. На отсутствие в предновогодней эфирной сетке Первого канала "Иронии судьбы" обратила внимание телекритик Арина Бородина. Вероятнее всего, исчезновение главной новогодней комедии из расписания связано с тем, что истекли права на показ, дополняет интернет-издание. Первый канал ставил "Иронию судьбы, или С легким паром!" в эфир 31 декабря ежегодно с 2007 года.

В то же время фильм можно будет увидеть 31 декабря по телеканалу "Россия-1", где его покажут в 16 часов 10 минут по московскому времени после "Джентльменов удачи" и перед "Бриллиантовой рукой". Год назад "КиноПоиск" выяснил, что к традиции показывать "Иронию судьбы" (как и другие советские фильмы) перед Новым годом отечественные каналы пришли только в последние 25 лет. Вопреки сложившемуся мифу, фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" не повторяли ежегодно на советском телевидении в новогодние праздники. За всю историю СССР его показали в эти дни всего пять раз — в 1976 (премьера), 1979, 1983, 1989 и 1991 годах. 

Snob.ru дополнил: как уточнила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, "Ирония судьбы" входила в пакет "Мосфильма", который делится и ротируется между телеканалами. В этом году Первый канал получил права на фильмы "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию", которые в прошлом году были у "России-1". Оба фильма Первый канал намерен показать 31 декабря.

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Теги: кино , Новый год , Первый канал , телевидение , фильм

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