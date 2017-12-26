Конкурс Pro Carton приглашает молодых дизайнеров

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Объявлен европейский конкурс молодых дизайнеров Pro Carton. Дедлайн 17 мая 2018 года.

К участию в конкурсе приглашаются студенты в паре с преподавателями.

На конкурс принимаются физические 3D-образцы дизайн-проектов, приветствуются иллюстрации или двухмерные макеты в дополнение к ним. Можно бесплатно заказать картонные коробки для создания своего дизайна или использовать свой картон.

Номинации конкурса:

- Творческая картонная упаковка: еда и напитки.

- Творческая картонная упаковка: все остальные.

- Творческие идеи для картона: подумайте нестандартно!

- Спасти планету (идеи относительно того, как картон может уменьшить или заменить использование пластика).

Заявки принимаются через официальный сайт конкурса.

Главный приз - посещение Мельнинского совета в Финляндии, а также обучение в международном компании Mayr-Melnhof Packaging International в Австрии. Все расходы оплачиваются.

Финалисты и каждый из их преподавателей будут приглашены на ужин и церемонию Gala Awards 20 сентября 2018 года в Риге, Латвия . Организаторы оплачивают проезд, проживание в отеле, гала-приз и карманные расходы. Все финалисты получат оформленные сертификаты.