Конкурс Pro Carton приглашает молодых дизайнеров
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Объявлен европейский конкурс молодых дизайнеров Pro Carton. Дедлайн 17 мая 2018 года.
К участию в конкурсе приглашаются студенты в паре с преподавателями.
На конкурс принимаются физические 3D-образцы дизайн-проектов, приветствуются иллюстрации или двухмерные макеты в дополнение к ним. Можно бесплатно заказать картонные коробки для создания своего дизайна или использовать свой картон.
Номинации конкурса:
- Творческая картонная упаковка: еда и напитки.
- Творческая картонная упаковка: все остальные.
- Творческие идеи для картона: подумайте нестандартно!
- Спасти планету (идеи относительно того, как картон может уменьшить или заменить использование пластика).
Заявки принимаются через официальный сайт конкурса.
Главный приз - посещение Мельнинского совета в Финляндии, а также обучение в международном компании Mayr-Melnhof Packaging International в Австрии. Все расходы оплачиваются.
Финалисты и каждый из их преподавателей будут приглашены на ужин и церемонию Gala Awards 20 сентября 2018 года в Риге, Латвия . Организаторы оплачивают проезд, проживание в отеле, гала-приз и карманные расходы. Все финалисты получат оформленные сертификаты.
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