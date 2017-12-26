up

26.12.2017 вторник

USD 58,1989

EUR 69,0937

В Тюмени -13..-15 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В зимние каникулы откроются пришкольные лагеря

08:04 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В зимние каникулы откроются пришкольные лагеря. Фото Дворца творчества и спорта «Пионер»

Кружки, творческие студии и спортивные секции будут работать во всех тюменских школах в зимние каникулы.

Как сообщает городской департамент образования, 30 декабря, 9, 10, 11, 12 января в школах № 7, 13, 26, 27, 32, 37, 52, 60, 63, 69 будут работать детские оздоровительные лагеря. Для отдыхающих разработана насыщенная программа с новогодними квестами, творческими мастер-классами и  яркими акциями. Для детей будет организовано трехразовое питание, стоимость которого составит 425 рублей за весь период. Режим работы лагеря - с 8 часов 30 минут до 18 часов.

В школе № 60 зимний лагерь смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школьники с расстройствами аутистического спектра. Идея открытия необычного лагеря принадлежит авторам городского проекта "Открытые сердца". Главная задача пребывания ребенка в лагере – это его социализация. С ребятами будут проводиться занимательные и развивающие мероприятия. Также к работе с особыми школьниками будут привлечены студенты-волонтеры института психологии и педагогики Тюменского государственного университета.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено бесплатное посещение школьного лагеря.  

Традиционная зимняя многопрофильная смена для одаренных детей начнет свою работу 3 января в школе № 15. Участниками станут 70 учеников 7-8 классов. Среди них победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов. В течение пяти дней школьники будут совершенствовать свои знания в физике (астрономии), математике, информатике, химии, биологии. Также для ребят приготовлены развлекательные мероприятия.

На базе шести образовательных учреждений откроются школьные киноклубы, также будут организованы "Рождественские посиделки" с участием родителей, веселые старты и различные мастер-классы. К примеру, в школе № 45 ребята будут создавать пластилиновые мультфильмы, а в гимназии № 12 оформлять подарки. Будут работать хоккейные корты и ледовые площадки.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: зимние каникулы , образование

Последние новости

09:43 Более тысячи внутрироссийских рейсов обслужит Кольцово в новогодние каникулы
09:32 Тюменский скульптор Николай Распопов отмечает 85-летие Фото
09:21 Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования
09:10 Тоболяков приглашают на рождественский бал во Дворце наместника
08:59 На Казачьих Лугах откроют елку и запустят фейерверк
08:45 Финальный этап олимпиады "Я – профессионал" пройдет в крупных вузах России
08:33 Конкурс Pro Carton приглашает молодых дизайнеров 
08:26 Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж АО "Транснефть – Сибирь" празднует сорокалетний юбилей Фото
08:21 Посоревноваться в прыжках через нарты смогут гости фестиваля в Ханты-Мансийске
08:04 В зимние каникулы откроются пришкольные лагеря
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Все формы поддержки IT-отрасли найдут отражение в региональном законе

Владимир Якушев: работающие инвалиды должны получать социальную надбавку к пенсии

Малый бизнес создает в Ялуторовске новые рабочие места

Политика

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Путин заявил о важности общенационального согласия в России

Экономика

Таможенные посты в Тюмени и Тобольске не прервут работу в праздничные дни

В Тюменском районе подвели итоги деятельности муниципальных советов предпринимателей

Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии

Общество

Более тысячи внутрироссийских рейсов обслужит Кольцово в новогодние каникулы

Тюменский скульптор Николай Распопов отмечает 85-летие

Тоболяков приглашают на рождественский бал во Дворце наместника

Спорт

В Тюмени определили лучших мотогонщиков на льду

Юные боксеры встретятся на шоколадном турнире в Тюмени

Болельщики "Рубина" устроили "мишкопад"

Происшествия

Тюменец напал с ножом на бывшую супругу

В Сургутском районе полицейские задержали грабителя

Водитель иномарки погиб в столкновении с фурой на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+