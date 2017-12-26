В зимние каникулы откроются пришкольные лагеря

В зимние каникулы откроются пришкольные лагеря. Фото Дворца творчества и спорта «Пионер»

Кружки, творческие студии и спортивные секции будут работать во всех тюменских школах в зимние каникулы.

Как сообщает городской департамент образования, 30 декабря, 9, 10, 11, 12 января в школах № 7, 13, 26, 27, 32, 37, 52, 60, 63, 69 будут работать детские оздоровительные лагеря. Для отдыхающих разработана насыщенная программа с новогодними квестами, творческими мастер-классами и яркими акциями. Для детей будет организовано трехразовое питание, стоимость которого составит 425 рублей за весь период. Режим работы лагеря - с 8 часов 30 минут до 18 часов.

В школе № 60 зимний лагерь смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школьники с расстройствами аутистического спектра. Идея открытия необычного лагеря принадлежит авторам городского проекта "Открытые сердца". Главная задача пребывания ребенка в лагере – это его социализация. С ребятами будут проводиться занимательные и развивающие мероприятия. Также к работе с особыми школьниками будут привлечены студенты-волонтеры института психологии и педагогики Тюменского государственного университета.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено бесплатное посещение школьного лагеря.

Традиционная зимняя многопрофильная смена для одаренных детей начнет свою работу 3 января в школе № 15. Участниками станут 70 учеников 7-8 классов. Среди них победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов. В течение пяти дней школьники будут совершенствовать свои знания в физике (астрономии), математике, информатике, химии, биологии. Также для ребят приготовлены развлекательные мероприятия.

На базе шести образовательных учреждений откроются школьные киноклубы, также будут организованы "Рождественские посиделки" с участием родителей, веселые старты и различные мастер-классы. К примеру, в школе № 45 ребята будут создавать пластилиновые мультфильмы, а в гимназии № 12 оформлять подарки. Будут работать хоккейные корты и ледовые площадки.