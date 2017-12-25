Парк Сибирского регионального центра МЧС пополнил еще один самолет-амфибия

фото МЧС России

Один из самых крупных противопожарных самолетов в мире поступил в Сибирский региональный центр МЧС России, куда входит и главное управление МЧС России по Тюменской области.

Очередной серийный самолет-амфибия Бе-200, построенный для МЧС России, прошел испытания и прибыл в Красноярск в распоряжение Сибирского регионального центра МЧС России, успешно совершив многочасовой перелёт по маршруту Таганрог – Челябинск – Красноярск.

"Машина хорошая, она зарекомендовала себя в предыдущие годы, соответствует задачам нашего министерства, с функциями тушения крупных пожаров справляется исправно, - сообщил заместитель начальника (по авиации) Сибирского регионального центра МЧС России Андрей Груздов. - Для Сибири и Дальнего Востока, где каждый год огромные площади лесных пожаров, дополнительный самолет – это хорошее подспорье. В 2018 году для Дальнего Востока планируем приобрести еще два Бе-200".

Многоцелевой реактивный самолет-амфибия Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным из существующих самолетов-амфибий. Благодаря совершенной аэро- и гидродинамической схеме Бе-200 обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду.

Конструктивной особенностью самолета является возможность быстрого переоборудования для выполнения различных задач силами экипажа.

фото МЧС России