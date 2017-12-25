Тоболяков и тюменцев приглашают на лекцию по истории царской семьи

Фото департамента культуры ТО

Лекция "Тобольский период семьи императора Николая II" пройдет 26 декабря в режиме видеоконференции в Тюмени в музейном комплексе им. И.Я. Словцова" и в Тобольске в здании городской администрации (абонентский пункт связи). Мероприятие начнется в 16 часов.

Перед аудиторией выступит доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, руководитель экспертной группы комиссионной историко-архивной экспертизы Следственного комитета РФ Людмила Лыкова.

Мероприятие в рамках цикла, посвященного истории царской семьи, организовано Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", сообщает пресс-служба областного департамента культуры.