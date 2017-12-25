ТюмГУ стал центром инноваций

utmn.ru

Тюменский государственный университет выиграл конкурс Министерства образования и науки РФ, который проводился в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций", и стал центром инноваций. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Прежде чем стать драйверами регионального развития, надо провести серьезную трансформацию внутри университетов. Благодаря проекту 5-100 мы пересмотрели образовательную и исследовательскую политику, начали мыслить себя в постиндустриальных категориях, вовлекаем студентов, аспирантов и научно-педагогических работников в инновационную и предпринимательскую деятельность, – рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – И в рамках этой тяжелой трансформации опираться только на собственные ресурсы нельзя. Нужно обязательно привлекать ресурсы бизнеса и власти".

Всего заявки на участие в конкурсе поступили от 121 вуза из 63 субъектов Российской Федерации. По результатам отбора центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором он находится, признан 51 вуз.

"Перед университетами стоит обязательная триединая задача: вуз должен стать для региона центром науки, подготовки кадров и социокультурного развития территории", – отмечала ранее министр образования и науки России Ольга Васильева.