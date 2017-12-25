Фильм "Джуманджи: зов джунглей" стал лидером российского проката

Джуманджи: зов джунглей - лидер российского проката. Фото https://asome.ru

Приключенческий фильм "Джуманджи: зов джунглей" признан лидером российского проката. Он собрал за первые выходные 292,2 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

"Фильм Джейка Кэздана "Джуманджи: Зов джунглей" — продолжение истории, рассказанной в фантастической картине Джо Джонстона "Джуманджи" 1995 года. В оригинале обитатели джунглей проникли в наш мир, а в новой картине герои отправляются в джунгли сами", - пишет РИА Новости. - Четверо подростков оказываются внутри игры "Джуманджи", только теперь это не настольная, а видеоигра — в духе времени. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж — в коротышку (Кевин Харт), красавица Беттани — в профессора (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой (Карен Гиллан)".

Второе место заняла еще одна новинка кинопроката — очередная часть новогодней франшизы "Елки новые", которая заработала 184,5 млн рублей. На третьем месте оказалась картина "Звездные войны: Последние джедаи",она собрала за выходные 129,5 млн рублей, а за две недели проката — 717,9 млн рублей.

Анимационный фильм Карлоса Салдана "Фердинанд" о самом миролюбивом быке Испании занял четвертую строку и заработал 123,4 млн рублей. При этом российский мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" еще до выхода в прокат на этапе предпросмотра заработал 18 млн рублей и занял пятое место в рейтинге.