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Культурные мероприятия Тюменской области заслужили одобрение на федеральном уровне

17:21 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото newsprom.ru

Проект "Календарь мероприятий в сфере культуры Тюменской области" вошел в 10 лучших проектов России. Для участия в конкурсе было заявлено 460 проектов, 146 из них были допущены до голосования. 

По информации департамента культуры Тюменской области, данный конкурс  направлен на поддержку инициатив учреждений культуры всех типов и видов, а также организацию обмена опытом. Издание "Календарь мероприятий в сфере культуры Тюменской области" разработано в 2016 году на базе Информационно-аналитического  центра культуры и искусства  и распространяется в аэропорту, вокзалах, гостиницах и среди крупных предприятий региона.

"Для нас данное достижение весьма значимо. Мы уже год усердно работаем над продвижением издания. Сейчас ежемесячно электронную версию календаря получают сотрудники более 100 организаций Тюменской области, запущено мобильное приложение, также календарь доступен на портале культуры Тюменской области. А после участия в конкурсе наш опыт стал интересен коллегам из других регионов России", - отметили в департаменте.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников была представлена и мобильная версия календаря. Приложение доступно на платформах Android и Iphone.  

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Теги: конкурс , мобильное приложение

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