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Программа "Расширяя горизонты": слушатели освоили планшет

16:38 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Фото: phototyumen.ru

2 тыс. 977 жителей Тюменской области  получили сертификаты образовательной программы “Расширяя горизонты” в 2017 году. Проект за семь лет своего существования повысил компьютерную грамотность более 100 тыс. слушателей.

По информации Регионального информационно-образовательного центра, в этом году в образовательной программе появились курсы по работе на планшетах. Слушатели курсов узнали, как записаться к врачу, заплатить за квартиру или купить билеты. Также в рамках программы “Расширяя горизонты" на базе Тюменской областной библиотеки им. Д. И. Менделеева было организовано обучение глухих и слабослышащих людей.   

Программа "Расширяя горизонты" была отмечена на Всероссийском конкурсе социальных проектов и программ “Социальные инновации”, заняла 1 место в номинации “Старшее поколение: современные возможности”.

В 2018 году круг слушателей курсов компьютерной грамотности организаторы  планируют расширить, приобщить к их числу работающих граждан. Запланировано проведение краткосрочных тематических семинаров, ориентированных в том числе на освоение портала госуслуг, сервисов Пенсионного фонда, налоговой службы. 

Записаться на бесплатное обучение и стать слушателем программы "Расширяя горизонты" можно по телефону: 50-00-50.

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Теги: образование , Расширяя горизонты

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