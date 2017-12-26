Владимир Якушев: тюменцы благодарны Виктору Муравленко

Владимир Якушев напомнил о роли Муравленко в освоении Западной Сибири. Фото: admtyumen.ru

Виктор Иванович Муравленко внес существенный вклад не только в развитие Тюменской области, но и всей России. Его имя неразрывно связано с историей становления индустриального могущества нашей страны. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на торжественном концерте, посвященном 105-летию со дня рождения Виктора Муравленко, который состоялся в ДК "Нефтяник" в Тюмени 25 декабря.

"Нелегко давалось освоение богатств Тюменского Севера. Муравленко проявил всю свою целеустремленность, энергию и работоспособность. Важно, что Виктор Иванович личным примером вдохновлял коллег и подчиненных, он смело шел вперед и никогда не пасовал перед трудностями. Конечно, он был не один. Опорой в работе стал коллектив единомышленников и соратников. Он и его товарищи создали основу энергетической безопасности России на многие десятилетия вперед. Виктор Иванович был активным участником грандиозных преобразований в Западной Сибири, превративший тюменский край в нефтегазовый центр Отечества", - отметил Якушев, поблагодарив ветеранов-нефтяников и действующих сотрудников отрасли.

Десятки тысяч первопроходцев, объединенных Виктором Ивановичем Муравленко, открывали и разрабатывали новые месторождения, строили новые города и поселки, развивали авиацию. Бурное развитие Западной Сибири стало возможным именно благодаря им. Для того, чтоб увековечить имя Муравленко, в его честь названы город, улицы, месторождение, горный хребет. В офисе "РН-Уватнефтегаз", напротив кабинета Муравленко, открыт его музей, здесь молодые специалисты и студенты-нефтяники могут увидеть основные вехи покорения Севера, почитать воспоминания, увидеть рабочие тетради. Генеральный директор "РН-Уватнефтегаз" Евгений Задорожный отметил, что традиции, заложенные Муравленко, чтут все сотрудники предприятия.

"Я не был лично знаком с Виктором Ивановичем Муравленко, но я знаю о нем по рассказам своего отца. Могу вас заверить, что традиции, которые были заложены ветеранами, являются основами кодекса честного, порядочного человека, работающего в нефтяной промышленности. Виктор Иванович всегда ценил человека труда, прислушивался к мастеру, часто бывал на буровых. Уватский проект совсем молодой, но мы продолжаем добрые традиции, заложенные первопроходцами", - подчеркнул Задорожный.

Добавим, что в Тюменской области уже 20 лет работает общественный фонд имени В.И. Муравленко. Под его эгидой проводят мероприятия, посвященные истории освоения Севера, открытия нефтегазовых месторождений, научно-практические конференции.

Екатерина Исаева