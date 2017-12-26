Перебои с телевещанием второго мультиплекса ожидаются в Тюменской области

tyumen.rtrs.ru

Перебои теле- и радиовещания жителям Тюменского, Тобольского и Ишимского районов стоит ожидать 27 декабря с 9 до 22 часов.

Это связано с проведением профилактических работ на объектах телерадиосети РТРС, сообщает пресс-служба Урало-Сибирского регионального центра РТРС.

В состав второго мультиплекса (РТРС-2) цифрового эфирного телевидения в стандарте DVB-T2 входят десять обязательных общедоступных телеканалов, которые прошли конкурсный отбор государственной федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию: "Рен-ТВ", "СТС", "Домашний", "Спас", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "Муз ТВ" и "ТВ-3".