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Названы победители конкурса "Портреты Победы"

09:21 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
АНО «Вдохновение»

Пятнадцать лучших короткометражных фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны были показаны на финальном мероприятии первого городского конкурса "Портреты Победы" в Тюмени. Все конкурсные ролики станут архивными материалами и пополнят фонд городского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. В дальнейшем ролики будут демонстрироваться на классных часах, уроках истории и мужества в образовательных учреждениях.

Победителями конкурса стали учащийся 3 класса школы №68 Владимир Иванов, учащийся 4 класса школы №22 Тимур Аитов, учащийся 7 класса школы №78 Антон Горбулинский. Также в числе призеров детская телестудия гимназии №1 Тюмени.

Работы юных режиссеров, сценаристов, операторов оценивало жюри, представители департаментов, ветеранских, молодежных организаций: Татьяна Негинская, Яна Филиппова, Тимур Нигматуллин. А также режиссер, сценарист, победитель Международного фестиваля короткометражных фильмов и социальной рекламы Шамиль Агаев, руководитель студии "21 век" Рустам Баталов, председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Общественной палаты ТО Михаил Мельцер.

В конкурсе приняли участие 60 тюменских школьников. Ребята создали видеоролики общим хронометражем более трех часов. Сюжеты и истории получились разные, интересные.

Конкурс "Портреты Победы", организованный АНО "Вдохновение" и Молодежной администрацией Тюмени (при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, департамента образования и городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов).

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АНО «Вдохновение»
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Теги: Великая Отечественная война , конкурс , школьники

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