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Международный коммерческий арбитражный суд появится в Тюменской области

18:05 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Торгово-промышленная палата Тюменской области в 2018 году планирует организовать совместный с компанией СИБУР и правительством региона проект по привлечению малого и среднего бизнеса в Тобольск. Он предполагает создание магазинов, кафе, спортзалов, частных медицинских учреждений.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал президент союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области", член совета Торгово-промышленной палаты РФ Эдуард Абдуллин.

Также в планах на следующий год - создание на территории Тюменской области на базе Торгово-промышленной палаты международного коммерческого арбитражного суда.

"Таких судов на территории УФО нет, а у нас соответствующее решение уже принято. Это наша большая победа, так как география суда будет распространяться на всю территорию Уральского федерального округа", - рассказал Эдуард Абдуллин. 

Также планируется реализовать проект международной кооперации экспорта, разработать и принять закон о Торгово-промышленной палате Тюменской области.

Подводя итоги уходящего года, Эдуард Абдуллин отметил, что в 2017 году был реализован целый ряд проектов как федерального, так и регионального уровней. Среди них – совместный с ТПП РФ и Агентством стратегических инициатив проект по составлению единого реестра неналоговых платежей, действующих в России, создание бесплатного информационного ресурса для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса "Навигатор успеха", проект по оценке качества продуктов питания, работа по борьбе с коррупцией.

"Среди региональных проектов – "Покупаем Тюменское", "Выбираем свежее", совестный с инвестиционным агентством проект центра поддержки экспорта, проекты "Антикоррупционная хартия", "Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста", гастрономический фестиваль "Сибирский разносол". Также в 2017 проводились благотворительные мероприятия", - рассказал Эдуард Абдуллин.

Он добавил, что в настоящее время в состав союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" входят 437 предпринимателей, основная часть из них представляет промышленное производство. В составе Торгово-промышленной палаты Тюменской области работают 18 отраслевых комитетов. В Тобольске, Увате, Ялуторовске и Исетском районе открыты четыре представительства, в планах на 2018 год – открыть представительства в Ишиме и Нижней Тавде. 

Любовь Голышева

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Теги: Международный коммерческий арбитражный суд , СИБУР , Тобольск , ТПП ТО , Эдуард Абдуллин

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