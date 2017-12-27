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Врачи ФЦН Тюмени поделились опытом с чеченскими коллегами

16:49 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Делегация специалистов Федерального центра нейрохирургии Тюмени приняла участие в региональной конференции работников здравоохранения Чеченской Республики, которая состоялась в Грозном. Врачи выступили с лекциями и провели серию мастер-классов.

Главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов в видеообращении поприветствовал участников мероприятия и поблагодарил организаторов за приглашение. По его словам, за несколько лет в центре было прооперировано более 50 пациентов из Чеченской Республики, большинство из которых поступили с тяжелыми заболеваниями – опухолями головного мозга и сосудистыми патологиями.

"Мы готовы продолжать сотрудничество, развивать направление детской нейрохирургии, а также принимать ваших врачей на конференциях и мастер-классах, которые регулярно проходят у нас в ФЦН", - отметил руководитель центра.

Конференция в Грозном затрагивала важные вопросы организации здравоохранения, в частности по нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии. Специалисты выступали на разных площадках, каждая из которых была посвящена отдельной теме.

Так, заведующий детским отделением, врач-нейрохирург ФЦН Юрий Якимов осветил актуальные вопросы: современные технологии, помощь пациентам детского возраста, хирургию основания черепа, хирургическое лечение краниосиностозов, эпилепсии и другие.

"Медики Чеченской Республики проявляют большой интерес к нашей работе. Конференция их воодушевила и многие из них желают приехать к нам на обучение. Однако поездка оказалась полезной и дня нас. Всегда интересно познакомиться с особенностями организации здравоохранения в других регионах", - прокомментировал Юрий Якимов.

Заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии, к.м.н. Алексей Кудряшов рассказал участникам об обеспечении качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи по нейрохирургии на примере монопрофильного стационара центра.

"Уверен, что полученные знания помогут врачам региона повысить свой профессиональный уровень, что в итоге наилучшим образом отразится на пациентах", - отметил Алексей Кудряшов.

Лекция руководителя мультидисциплинарной бригады по первичному осмотру поступающих пациентов ФЦН Марселя Садритдинова была посвящена гемостазу и особенностям введения анестезии в нейрохирургии.

Добавим, что в рамках поездки врачи центра приняли участие в осмотре нескольких пациентов с тяжелыми заболеваниями, в том числе детей.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: Альберт Суфианов , конференция , медицина , ФЦН

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