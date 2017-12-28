Все о социальных услугах теперь можно узнать на одном сайте

О социальной поддержке можно узнать на сайте. Фото social5gor.center/

Новый интернет-ресурс "Социальные услуги" начал работу для жителей Тюменской области. Ресурс разработан областным департаментом социального развития совместно с областным департаментом информатизации.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, на сайте размещена информация о помощи, которую органы социальной защиты населения предоставляют людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: информация об адресной социальной помощи, мерах социальной поддержки, экстренной психологической помощи и так далее. Подробно представлен механизм работы с гражданами старшего возраста, семьями с детьми, бездомными и освободившимися из мест лишения свободы, другими категориями населения.

Специальные разделы посвящены условиям работы социального такси, а также социальной помощи в чрезвычайной ситуации, в том числе возникшей в результате пожара или наводнения. Наполнение сайта продолжается.

"Немаловажно, что на сайте размещена специальная анкета, с помощью которой граждане могут оценить качество предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания Тюменской области", – прокомментировала председатель общественного совета при департаменте социального развития Екатерина Фролова. - Итоги анкетирования будут обязательно учтены советом при подведении итогов независимой оценки качества условий оказания услуг, которая пройдет в 2018 году".

Перечень организаций, в которых пройдет независимая оценка, и график ее проведения были утверждены на заседании Общественного совета 22 декабря. Всего в перечень вошли 27 организаций, в том числе две негосударственные, входящие в реестр поставщиков социальных услуг — это некоммерческие организации "Будущее начинается сейчас" и "Забота".

По вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг (в рабочее время) можно узнать по телефонам: 8-800-100-12-90, 566-330. Общественная приемная региональной Ассоциации организаций социального обслуживания: 39-92-32. Единый социальный телефон 68-88-86. Информационно-справочная служба по вопросам социальной реабилитации инвалидов: 50-24-37. Отдел по обращениям граждан департамента социального развития Тюменской области: 50-26-49.