Проезд в тюменских автобусах подорожал на три рубля

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени вступило в силу постановление администрации о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Теперь за одну поездку в автобусе горожане будут платить 25 рублей при наличном расчете.

Для тех, кто будет оплачивать проезд транспортной картой, банковскими картами либо с помощью мобильных телефонов с NFC-соединением цена поездки составит 24 рубля. Скидка в 1 рубль для безналичного расчета фиксирована и будет действовать в течение ближайших трех лет.

Возможность рассчитаться за проезд банковскими картами с технологией NFS предусмотрена на маршрутах №№ 1, 2, 7п, 8-11, 13-23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 46-49, 53, 54, 55, 60, 63, 70, 78, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 97-99, 100, 100к, 119-121, 124, 128, 128к, 129, 134, 135, 138, 140-149, 151-153, 155, 156, 158. На остальных маршрутах систему безналичной оплаты запланировано внедрить до конца 2018 года.

Еще одна скидка в 5 рублей будет распространяться на пассажиров, которые пользуются бесконтактными картами платежной системы MasterCard. Таким образом, пассажиры смогут сэкономить 6 рублей при расчете картами MasterCard. Акция платежной системы длится до конца февраля, однако, как заявляли ранее представители администрации Тюмени, возможно ее продление до конца марта.

Что же касается льготников, то для пенсионеров, региональных и федеральных льготников проезд по-прежнему будет бесплатным. Студенты будут оплачивать 50% от стоимости проезда, а школьники – 20%.

Любовь Голышева