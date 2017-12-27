В Тюмени презентовали туристический бренд региона

В Тюмени презентовали бренд региона/Фото ИА "Тюменская область"

История, природа, культура Тюменской области, а также идея о душевности сибиряков вдохновили команду создателей концепции туристического бренда Тюменской области. Ее презентация состоялась в отеле "Евразия".

"Прежде чем приступать к созданию фирменного образа, мы провели исследования. Хотелось выявить не поверхностные суждения, а копнуть глубже и понять, как мы воспринимаем себя и как нас воспринимают во внешней среде. Участие в исследованиях приняли маркетологи, краеведы, предприниматели, специалисты сферы туризма, СМИ, общественники, маркетологи. На основании изысканий был разработан бриф для дизайнеров", - отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Проект-победитель определился в открытом конкурсе, который привлек около 100 участников из Тюмени и Екатеринбурга. Его автор, разработчик студии бренд-дизайна "Лайтшоп" Александр Назаров вместе с коллегами работал в тесном сотрудничестве с тюменским дизайнером Сергеем Парфеновым.

В Тюмени презентовали бренд региона/Фото ИА "Тюменская область"

Бренд постарались сделать лаконичным, сдержанным в красках, опираясь на узнаваемые изображения. Например, символом и логотипом региона стало изображение соболя, чей образ использован также на гербе области и который должен ассоциироваться с развивающейся Тюменью. Главные цвета для имиджевой продукции соответствуют цветам флага области – красный, синий и зеленый. Создавая графические элементы для сувенирной продукции, дизайнеры обратили внимание на узоры, которыми украшены деревянные наличники старинных тюменских домов.

"Основная идея проекта – показать, что Тюмень не холодное, а теплое и уютное место. Мы имеем в виду тепло душевное. Бренд постарались сделать эмоциональным, потому что гости региона должны увозить отсюда не сувениры, а хорошие эмоции", - пояснил он.

Впрочем, сувенирам авторы также уделили внимание. При этом, отметил Александр Назаров, их постарались сделать полезными в повседневной жизни.

"Мы отказались от вычурного дизайна, который довольно часто используется в сувенирной продукции, в пользу простых цветов и сдержанных узоров. Если эти изображения будут нанесены, например, на футболку и спортивный костюм, то их захочется и можно будет надевать каждый день, а не хранить в дальнем углу".

Узнать о достопримечательностях региона, интересных событиях, составить маршрут путешествия, а также найти информацию о предприятиях сферы гостеприимства гости смогут на туристическом портале visittyumen.ru.

"Здесь собраны все экскурсионные программы, их около тридцати, которые предлагают наши туроператоры. Это единственное место, где можно найти все направления по нашему региону. Важной составляющей портала является возможность обратной связи. Надеемся, что сюда будут поступать отзывы и предложения. Мы будем отвечать на любые вопросы и принимать во внимание все комментарии", - отметила директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

По ее мнению, ресурс удобен и понятен пользователям. Аналогичную информацию о регионе можно найти в мобильном приложении Visit Tyumen, которое доступно для скачивания для устройств, работающих на платформе Android. 29 декабря им смогут воспользоваться владельцы телефонов на платформе IOS.

"Есть здесь такая уникальная вещь, как дополненная реальность - 3D метки по основным брендовым направлениям Тюменской области, которые позволяют увидеть объемную картинку", - сообщила Мария Трофимова.

Как подчеркнул Андрей Пантелеев, работа по созданию образа региона продолжается, разработчики открыты для предложений.

﻿ В Тюмени презентовали бренд региона/Фото департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области 1 /

Татьяна Ковалева