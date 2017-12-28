Оксана Величко: наказы избирателей – это самые насущные вопросы

Благоустройство территории и переселение из аварийного жилья – проблемы, волнующие жителей Тюмени, считает депутат городской думы, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

"Депутат – это в первую очередь представитель народа, а дума – тот орган власти, где депутат доносит пожелания и нужды своих избирателей, - поделилась Оксана Величко. – Как известно, в основе работы каждого депутата лежат наказы избирателей. И в большей своей части они касаются самых обычных, земных вещей. Это благоустройство дворов, удобные тротуары, вообще комфорт и безопасность жизни в Тюмени. И, конечно, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать региональная программа по переселению из аварийного жилья, которая реализуется за счет средств регионального бюджета. Идет переселение людей из домов, поставленных на учет до 1 января 2016 года. Сегодня эта программа уже полностью реализована в семи районах области.

"Если подвести итоги уходящего 2017 года, среди того, что удалось достичь, можно отметить расселение семи ветхих домов, - рассказала депутат. - А также благоустройство тротуаров на улице Энергетиков с использованием тактильной плитки, поскольку рядом расположено отделение общества слепых. С этой организацией я поддерживаю постоянный контакт, участвую в проведении их различных мероприятий. Помогаем, чем можем, подыскиваем спонсоров".

При поддержке депутата Оксаны Величко в местном обществе слепых ежегодно проходят собрания представителей органов местного самоуправления города Тюмени, органов государственной власти Тюменской области, а также представителей федеральных структур.

Так, в рамках месячника "Белая трость" участники общества задали вопросы и получили ответы практически по всей сфере жизнедеятельности инвалидов. Это оказание ситуационной помощи в различных государственных учреждениях, качество транспортных услуг, обслуживание в поликлиниках и торговых сетях, развитие в Тюмени адаптивных видов спорта и спортивных мероприятий, информационных технологий, интеллектуального современного искусства и многое другое. Все предложения находятся на контроле депутата.

"Другая сторона депутатской работы – это подготовка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих жизнь города, укрепление финансовой и экономической базы областного центра, а также контроль исполнения муниципальных программ, по которым город должен динамично развиваться, - считает Оксана Величко. – Основной же задачей депутата городской думы является работа на округе, с гражданами, связь между жителями и администрацией города, решение конкретных вопросов, которые возникают у граждан".

Николай Ступников