На тобольской ледовой переправе повысили грузоподъемность

Фото: УМЧС ТО

Машины грузоподъемностью до 10 т. могут теперь пересекать Иртыш по ледовой переправе Тобольск – Бекерева.

Как сообщает УМЧС по Тюменской области, спасатели обследовали лед на реке и пришли к выводу, что грузоподъемность, которая ранее составляла лишь 5 т., можно повысить.

"Толщина льда в районе переправы сегодня составляет 50-60 сантиметров. Структура льда позволяет повысить грузоподъемность ледовой переправы до 10 тонн. Сразу мы этого сделать не могли, потому что лед мог потрескаться, ему надо было дать выстояться. Но и сейчас, чтобы чувствовать себя в безопасности, водители должны неукоснительно соблюдать скоростной режим, держать установленную правилами дистанцию, не превышать допустимую грузоподъемность", — отметил руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов.