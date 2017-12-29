Ежедневные рейсы на российский юг из Тюмени откроют с 2018 года

Прямые рейсы в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи из Тюмени открывает Utair. Фото с сайта авиаперевозчика

Прямые рейсы в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи из Тюмени открывает Utair с 15 января 2018 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"На прямых рейсах Utair пассажиры из Тюмени смогут быстро добраться до популярных российских курортов, чтобы покататься на лыжах, попробовать черноморскую рыбу или заняться пешим туризмом", – отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Ежедневные полеты будут перевозить пассажиров на самолетах Boeing 737-500. На рейсах 108 мест эконом-класса и восемь – бизнес-класса.

Прямые рейсы в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи из Тюмени открывает Utair. Фото с сайта авиаперевозчика

Билет по тарифу "Лайт" стоит от 1 тыс. 990 рублей в одну сторону, по тарифу "Стандарт" с багажом — от 3 тыс. 990 рублей. По тарифу "Стандарт" дополнительно с багажом с собой можно бесплатно перевезти лыжи или сноуборд и снаряжение к ним весом до 23 кг.