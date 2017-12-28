В Уватском районе обустроят экологический парк "Сибирский"

Фото: администрация Уватского района

500 тыс. рублей распределили между Соровским, Туртасским и Юровским сельскими поселениями в Уватском районе. Эти территории признаны в 2017 году лучшими по работе с предпринимателями. Малый бизнес там чувствует себя уверенно.

Глава Юровского сельсовета Нина Долгова сообщила, что на выделенные средства будет обустроен экологический парк "Сибирский" в Солянке.

Как сообщает администрация Уватского района, всего в самом северном муниципалитете области в нынешнем году создано 60 субъектов малого бизнеса. Так, например, в Туртасе построен цех по переработке леса, запущены две автомойки и зубопротезная лаборатория. А в д. Ищик возведен магазин смешанных товаров, и уже оформляют три земельных участка под строительство дворов для разведения племенного скота мясного направления.