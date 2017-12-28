Житель Голышмановского района выиграл в лотерею крупную сумму денег

Житель Голышманово выиграл в лотерею. Фото https://pravo.ru

700 тыс. рублей выиграл житель Голышмановского района Тюменской области в розыгрыше лотереи.

Как сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области, билет он купил в одном из отделений почты. Трансляция розыгрыша 265 тиража жилищной лотереи велась на одном из федеральных телеканалов 24 декабря. Счастливый обладатель билета всю информацию о получении выигрыша может узнать по телефону: +7 (499) 270-27-27.

Всего за 11 месяцев 2017 года в отделениях Почты России было выплачено выигрышей на общую сумму более 1,5 млрд рублей. По данным статистики за это время продажа государственных лотерей в почтовых отделениях увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75%.

С июля 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по продаже лотерейных билетов. Приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.