Тюменская школьница стала стотысячным посетителем парка "Россия – моя история"

Стотысячный посетитель парка "Россия - моя история". Фото ИА "Тюменская линия".

Ученица 11 класса тюменской гимназии № 5 Александра Самсонова стала стотысячным посетителем исторического парка "Россия – моя история". Событие стало полной неожиданностью для юной тюменки.

"Обычно не ожидаешь таких вещей, что ты пойдешь в музей и станешь стотысячным посетителем. В музее я уже третий раз, посещала его самостоятельно с друзьями. Здесь мне нравится сама атмосфера, интерактивность подачи материала. Сегодня вместе с классом пойдем на экспозицию о Рюриковичах, я уже смотрела ее, но готова посещать еще и еще", - поделилась она.

Александра уверена, что каждый современный житель страны должен знать историю России. В будущем девушка сама мечтает стать историком, а буквально через несколько месяцев ей предстоит сдавать Единый госэкзамен по истории.

"Не у всех есть время, чтобы полистать книги или сходить в библиотеку. А уделить один день в неделю и посетить исторический парк вполне можно. Как одиннадцатиклассник, которому предстоит сдавать экзамен по истории, я была очень рада и воодушевлена, впервые посетив парк. Рада, что смогу подготовиться к экзаменам благодаря такой интерактивной обучающей программе", - добавила Александра Самсонова.

Директор исторического парка Павел Шафорост поздравил школьницу со статусом стотысячного посетителя и вручил памятный подарок.

"Поздравляем вас и весь ваш класс с этим событием. Стотысячный посетитель – знаковое мероприятие для нашего парка. Мы работаем неполные два месяца и уже 100 тысяч человек прошли через экспозиции исторического парка. Для Александры на протяжении всего 2018 года - эксклюзивное посещение всех экспозиций и мероприятий. А всех жителей области ждем в новогодние праздники", - сказал Павел Шафорост.

Со 2 по 8 января исторический парк "Россия – моя история" будет работать с 11 до 20 часов. А до 15 января у тюменцев и гостей города будет возможность поучаствовать в исторических квестах и сюжетно-ролевой игре "Первый Новый год", окунувшись в атмосферу императорского бала 1699 года.

Любовь Голышева