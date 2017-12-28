Юрий Конев: депутаты приняли законы, которые улучшат дела в АПК региона

Депутат Юрий Конев о законах в сфере АПК. Фото www.duma72.ru

Закон "О выплатах в связи с возникновением очага африканской чумы свиней на территории Исетского района Тюменской области в ноябре 2017 года" - важный документ, принятый областной думой в конце 2017 года.

По словам депутата Тюменской областной думы, председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрия Конева, этот закон регулирует вопросы возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в связи с возникновением очага африканской чумы свиней.

"Также речь идет о предоставлении мер поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Важно, что все пострадавшие получили компенсации – и те, кто был вынужден ликвидировать весь скот, и те, кто занимался вопросами ликвидации. Эти средства выделены из областного бюджета, более 40 миллионов рублей", - подчеркнул он.

По мнению депутата, региональный аграрный сектор развивается интенсивно. Надо постоянно следить за тем, чтобы принимаемые законы соответствовали федеральным, чтобы в Тюменской области депутаты издавали свои законодательные акты, направленные на успешное развитие АПК.

Юрий Конев сделал акцент на законопроектах, которые были приняты в прошлом году. "Мы внесли много изменений в действующее законодательство. Один из вопросов касался распоряжения и управления госземлями. Речь шла о минимальных размерах земельного участка, который предоставляется для сельскохозяйственных нужд. Федеральное законодательство предлагало участки в 60 гектаров. Но мы понимаем, что не всем нужна такая большая территория, для малых предприятий эти участки велики, поэтому мы внесли изменения в закон. Теперь можно брать участок менее 60 гектаров", - отметил замглавы аграрного комитета.

По мнению законотворца, это сыграло важную роль для дальнейшего успешного развития ЛПХ, фермерских хозяйств.

Депутат обратил внимание на изменения в областном законе "О ветеринарии". "Речь идет об обеспечении жильем в сельской местности работников ветеринарной сферы. Это действительно значимо, поскольку работники ветеринарной службы – одни из основных категорий в сельском хозяйстве. На ветеринарах лежит большая ответственность за то, чтобы был здоровым скот, им приходится работать в непростых условиях, поэтому этот закон очень важен и послужит улучшению деятельности всей нашей ветеринарной службы", - считает он.