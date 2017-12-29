Центральный Банк России выпустил новые памятные монеты

фото ЦБ РФ

Две серебряные памятные монеты номиналом 3 рубля – "Жар-птица" и "Царевна-лягушка" из серии "Легенды и сказки народов России" тиражом по 5 тыс. штук выпустил в обращение Банк России 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, новые монеты "Три богатыря" и "Винни Пух", посвященные российской (советской) мультипликации выполнены в трех вариантах: серебряные монеты номиналом 3 рубля в тираже 3 тыс. штук, монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж – 450 тыс и 50 тыс. штук соответственно.

Также выпускаются в обращение памятные серебряные монеты из серии "Алмазный фонд России". Две монеты номиналом 3 рубля: на оборотной стороне одной монеты изображен портбукет, на оборотной стороне другой – бант-склаваж. Тираж по 3 тыс. штук каждого вида.

Две монеты номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении с изображением банта-склаважа. Тираж – 850 и 150 штук соответственно. Две монеты номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении с изображением портбукета. Тираж – 850 и 150 штук соответственно.

Еще одна памятная серебряная монета номиналом 1 рубль посвящена Следственному комитету Российской Федерации. Тираж – 3 тыс. штук.