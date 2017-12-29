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Тюменские полицейские поздравили с Новым годом воспитанников школы-интерната "Горизонт"

16:47 29 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Традиционно в рамках благотворительной акции "Полицейский Дед Мороз" сотрудники полиции и члены общественного совета УМВД России по Тюмени поздравили с Новым годом воспитанников специальной школы-интерната для детей-инвалидов "Горизонт". Сказочные персонажи в погонах прибыли к маленьким подопечным, которые уже ждали гостей вместе с воспитателями в актовом зале.

Дед Мороз вместе со Снегурочкой зажгли с детьми новогоднюю елку, станцевали, послушали новогодние поздравления от детей, посмотрели новогодние номера от ребят и раздали им сладкие подарки.

Кроме того, воспитанники учреждения получили презенты от представителя общественного совета Виктора Романенко, а ребята поздравили долгожданных гостей сувенирами, сделанными своими руками.

Стражи порядка считают, что минуты непринужденного теплого общения позволяют детям чувствовать заботу взрослых и доверие к людям в форме. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят тюменские полицейские и общественники проводят не в первый раз.

"Мы регулярно посещаем школу-интернат "Горизонт", и для этого всегда найдется приятный повод. Общественная работа носит не только контролирующий характер, но и включает помощь тем, кто особенно нуждается в заботе. Конечно, перед Новым годом хотелось поздравить и порадовать детей, а они своим выступлением тоже подарили нам новогоднее настроение", - отметил председатель общественного совета УМВД России по Тюмени, сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин.

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Теги: Александр Пересторонин , Новый год , общественный совет , полиция

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