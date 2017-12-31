Волонтеры поздравили особых детей Тюмени с Новым годом

Фото РБОД ТО "Подари ребенку праздник!"

Два новогодних утренника для особых детей Тюмени и Тюменского района организовали волонтеры областного центра. Вместе с многочисленными друзьями и партнерами им удалось поздравить около 200 детей.

Первый утренник состоялся 23 декабря на базе Успенского детского дома-интерната. Волонтеры благотворительного движения "Подари ребенку праздник!" и собаководы из движения "Собаки на радость детям!" организовали для воспитанников игры, танцы и общение с самыми разными представителями символа наступающего года.

Как отметила руководитель РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова, цель каждого посещения — не подарки, а внимание.

"Это все для тех, кому так нужны забота и внимание даже больше, чем какие-либо подарки. К ним не так часто приезжают гости, к сожалению. Детки в Успенском доме-интернате очень рады новым лицам, общению. Мы с собаководами постоянно навещаем их. А перед Новым годом — самое нужное для этого время", - отметила она.

Анастасия Левинова также поблагодарила магазин "Мастер Хаус" и лично Инну Гарманову за подарки для детей.

24 декабря в рамках реализации проекта "Добровольцы - семьям" волонтеры организовали интерактивные площадки на новогоднем утреннике для детей с РАС, организатором которого является ТРАНБО "Открой мне мир". Ежегодно на этом мероприятии волонтеры проводят аквагрим, изготовление фигур из воздушных шаров (твистинг), фотозону, рисунки пальчиковыми красками, а в этом году появилась площадка с "космическим" песком.

Проект "Добровольцы - семьям" получил субсидию из бюджета Тюменской области в рамках конкурса детских и молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения государственной поддержки. "В рамках проекта при поддержке неравнодушных тюменцев мы исполняем желания детей с ОВЗ из Тюменского района. Всего 14 семей с 24 детьми из Перевалово, Успенки, Муллашей, Каскары, Пышминки и Мальково", - подытожила Анастасия Левинова.

﻿ Фото РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" 1 /

Владислав Соколов