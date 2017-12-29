Прокуроры проверят более полутора тысяч тюменских предпринимателей

Фото: прокуратура РФ

Более 1 тыс. 500 проверок субъектов предпринимательства проведут прокуроры Тюменской области в 2018 году.

В процессе формирования плана проверок были рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в сводный план 1 тыс. 793 проверок субъектов предпринимательства. Прокуратура области их внимательно изучила и исключила 215 необоснованных проверок.

Основной причиной отклонения проверок явилось отсутствие оснований их проведения (проверки хозяйствующих субъектов, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, неверное указание реквизитов хозяйствующих субъектов (ИНН, ОГРН), планирование мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность), нарушение сроков их проведения.

Всего в план проведения плановых проверок на 2018 год по Тюменской области включено 1 тыс. 578 проверок, запланированных контролирующими органами федерального, регионального и муниципального уровней, из них более 700 проверочных мероприятий являются совместными.

Хозяйствующие субъекты, органы контроля могут ознакомиться с интересующими их проверками на сайте прокуратуры области.