Тюменские поисковики в 2017 году установили судьбы пятнадцати солдат

Тюменские поисковики. Фото ИА "Тюменская линия"

Останки 286 солдат и офицеров Красной армии подняли и подготовили к погребению тюменские поисковики, найдены 38 смертных медальонов, три именные вещи в 2017 году. В результате работ были установлены судьбы 15 солдат. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

"В 2017 году на территории Тюменской области работали 17 поисковых отрядов из девяти муниципальных образований региона: Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковский городской округ, Тобольск, Тюменский, Уватский, Ялуторовский, Абатский, Казанский районы,- отмечено в сообщении. - Более 560 участников поискового движения Тюменской области приняли участие в мероприятиях патриотической и поисковой направленности регионального и всероссийского уровня, а также работали в экспедициях на местах сражений Великой Отечественной войны".

В рамках полевого сезона "Вахта памяти-2017" Тюменской региональной общественной организацией "Областной поисковый центр" было проведено восемь экспедиций в шести районах поиска, в том числе тюменские поисковики приняли участие в работе двух Международных военно-исторических поисковых экспедиций и экспедиции "Аджимушкай". В полевых работах в течение года приняли участие 228 человек из 16 поисковых отрядов Тюменской области: 152 школьника, 28 студентов, 48 — люди старше 25 лет.