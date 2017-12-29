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Гостей "Дома Пионеров" ждет насыщенная программа в новогодние каникулы

17:52 29 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Насыщенную праздничную программу подготовил для своих посетителей уникальный ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров", расположенный под Тюменью. Веселье начнется в предновогодний вечер 31 декабря с шоу-программы "Новый год в стиле диско" и завершится музыкальным вечером 7 января.

Новогоднюю ночь гости "Дома Пионеров" встретят в ресторане "Столичный". В программе – хореографические и вокальные номера, зажигательное шоу от ведущей Юлии Зайцевой, а также праздничный фейерверк, специальное меню и многое другое. Для детей будет организована фотосессия с  Дедом Морозом. 

Первое утро 2018 года пройдет с веселыми конкурсами и народными забавами на свежем воздухе. Постояльцев гостиницы угостят ухой, горячей выпечкой и глинтвейном. Вечером 1 января в детской игровой комнате покажут мультфильм "Щелкунчик и мышиный король" и фильм "Елки". В 21:00 в ресторане "Столичный" начнется дискотека с живым вокалом.

2 января на территории "Дома Пионеров" пройдет "Новогодняя зарница". В составе двух команд участникам предстоит первыми добраться до волшебной елки. После активного досуга на природе гости смогут согреться во время просмотра фильма "Елки 2", а затем отправиться на диско-вечер с диджеем "Винил".

Множество разнообразных развлечений, предложенных организаторами в последующие дни, также не дадут соскучиться посетителям "Дома Пионеров" и станут хорошим началом 2018 года. Здесь пройдут соревнования по лепке снеговиков, снежные бои, турнир по игре "Мафия", мастер-классы для детей и взрослых, хоккей в валенках, концерты и дискотеки.

Яркая шоу программа с рождественскими гаданиями и предсказаниями состоится в ресторане "Столичном" 6 января, а на следующий день пройдут показательные выступления фигуристов из школы олимпийского резерва.

Ресторанно-гостиничный комплекс находится по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.  

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Теги: гостиницы , Новый год , отдых , праздник , рестораны

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