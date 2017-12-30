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Тюменцы переехали из аварийных домов-памятников в новые квартиры

11:14 30 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Ключи от новых квартир в доме № 11 по улице Пирогова в Тюмени в канун Нового года получили семьи, ранее проживавшие в аварийных домах - памятниках архитектуры.

"Тюменская область - лидер в реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Все дома, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, расселены. В Тюмени это 125 домов. В 2017 году мы не останавливались на достигнутом и поставили задачу заниматься переселением граждан из домов, которые признаны аварийными. Но они являлись памятниками архитектуры. Специалисты провели оценку восьми домов и предоставили денежную компенсацию собственникам квартир, а для нанимателей были приобретены новые квартиры. С четырьмя гражданами заключены договоры социального найма. По остальным идет оформление документов, и в ближайшее время они будут праздновать новоселье", - рассказал заместитель главы администрации города Тюмени Руслан Кухарук.

Жилье, в которое переезжают тюменцы, действительно завидное. По сравнению с прежними квартирами жилплощадь увеличилась на десятки квадратных метров. Подъезды хорошо освещены, в квартире большой коридор, изолированные комнаты, на каждой батарее – регулятор тепла, индивидуальные приборы учета воды, электроэнергии. Двор просторный и со всей необходимой инфраструктурой: детскими площадками, стоянками для машин.

"Спасибо всем! Столько лет ждать квартиру и получить ее в канун праздника – это замечательно", – сказала новосел Оксана Гужва. Также ключи получили Нина Мартынова, Валерий Дегтярев и Фирдавуз Фатхудинова.

Соб. инф.

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Теги: ветхое и аварийное жилье , новоселы

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