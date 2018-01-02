Завод "Стеклотех" подвел итоги года и обозначил планы на 2018 год

Завод "Стеклотех". Фото www.stekloteh.com

Более десяти новых видов продукции в 2017 году освоили на заводе "Стеклотех". В наступившем году здесь также не обойдется без новинок. Рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина.

Первой из них станет новая серия бутылок для тюменского завода.

"Сейчас работа над этим проектом вступает в завершающую стадию и вскоре на полках магазинов появится новая бутылка оригинальной формы. В прошлом году мы получили неоценимый опыт в изготовлении стеклотары. Например, бутылку с бугельной пробкой делали впервые. Учитывая тот факт, что такой продукт в основном завозится в Россию из-за рубежа, считаю, что специалисты завода справились со своей задачей на отлично. Это подтвердили и наши заказчики", - отметила она.

В прошлом году впервые на "Стеклотехе" выпустили литровую бутылку для сока и бутылку для химического растворителя.