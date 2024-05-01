Застройщики очистят от мусора лесной массив в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Экологическую акцию в районе улиц Сергея Джанбровского - Тюменской проведут строительные компании ГК "ТИС", "Создатели" и "Паритет Девелопмент" 25 мая. Лесной массив от мусора, по предварительным подсчетам организаторов, будут очищать 200 человек.

Территориально зеленая зона находится на участке жилого комплекса "Гринвуд". При этом к лесу примыкают и два других ЖК - "Астро" и "Квартал на Московском", поэтому застройщики решили действовать сообща. Таким образом, субботник будет еще и коммуникативной площадкой для компаний, осваивающих этот район.

Строителям предстоит вычистить территорию примерно в 3,5 га. Чтобы мероприятие было безопасным, зону уборки предварительно обработали от клещей. Поучаствовать в субботнике сотрудники компаний могут вместе с детьми. Для юных гостей приглашены аниматоры, они в развлекательной форме расскажут, почему важно сохранять лес чистым, проведут игры и конкурсы.

"Лес популярен у местных жителей: сюда приходят на пикники, гуляют с собаками, катаются вокруг на велосипедах. И, к сожалению, оставляют много мусора, поскольку урн и контейнеров рядом нет. Мероприятие станет первым шагом к будущему благоустройству лесопарка – оно начнется уже этим летом", - рассказали инициаторы акции.

Концепцию и рабочую документацию проекта по благоустройству леса по заказу группы компаний "ТИС" разработало бюро из Екатеринбурга. Планируется многофункциональная территория.

"На примыкающей к лесному массиву площадке разместят спортивные и игровые поля. Спортсмены смогут заниматься на тренажёрах или играть в волейбол, собаководы тренировать своих питомцев, велосипедисты кататься по выделенке, свернув к лесу с городской сети велодорожек. В лесопарке продумана инфраструктура и для дворовых праздников. Можно встречать Новый год, провожать зиму, отмечать День птиц или День защиты детей – общие мероприятия отлично способствуют добрососедству", - сообщил застройщик.

Не исключено, что после субботника ГК "ТИС", "Создатели" и "Паритет Девелопмент" договорятся о совместной реализации проекта.

Отметим, что дата акции может быть перенесена по погодным условиям.