Два моста отремонтируют в Аромашевском районе за сезон

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Два моста отремонтируют в Аромашевском районе за сезон. На первом объекте у д. Чигарево строители подрядной организации выравнивают бетонную стяжку, после чего на нее нанесут гидроизоляцию, асфальтовое покрытие. Появится и тротуар для пешеходов, сообщает администрация района.

Еще один автомобильный мост расположен у д. Николаевка на автодороге Аромашево – Кротово – Большое Сорокино. По информации руководителя компании "Мостремстрой" Бориса Елизарова, здесь сделают объезд для удобства автомобилистов и оперативной работы строителей.

Начался капитальный ремонт и в районном Доме культуры с. Аромашево. Подрядчик приступил к демонтажу старой внешней и внутренней отделки.