Тюменская область стала пилотным регионом движения добровольцев старшего возраста

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Президент Владимир Путин объявил 2018 год в России Годом добровольца и волонтера. Тюменская область стала одним из пяти пилотных регионов Российской Федерации, в которых будут апробироваться технологии развития "серебряного" волонтерства – движения добровольцев старшего возраста.

Пилотными регионами также стали Москва, Санкт-Петербург, Калининградская и Волгоградская области. Организаторы пилотного проекта - Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На II Всероссийском форуме серебряных добровольцев в мае 2017 года проект Тюменского областного геронтологического центра по созданию региональной школыволонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!" был признан лучшим среди региональных практик серебряного добровольчества.