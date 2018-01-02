Тюменская область стала пилотным регионом движения добровольцев старшего возраста
Фото: livingwellah.com
Президент Владимир Путин объявил 2018 год в России Годом добровольца и волонтера. Тюменская область стала одним из пяти пилотных регионов Российской Федерации, в которых будут апробироваться технологии развития "серебряного" волонтерства – движения добровольцев старшего возраста.
Пилотными регионами также стали Москва, Санкт-Петербург, Калининградская и Волгоградская области. Организаторы пилотного проекта - Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
На II Всероссийском форуме серебряных добровольцев в мае 2017 года проект Тюменского областного геронтологического центра по созданию региональной школыволонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!" был признан лучшим среди региональных практик серебряного добровольчества.
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