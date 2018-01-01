Первой в новом году в Тюмени родилась девочка

Новорожденные в новом году. Фото www.ya-roditel.ru

27 детей, 14 мальчиков и 13 девочек, родились в Тюмени с 22 часов 31 декабря и в первые часы 1 января.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, самой первой в 2018 году появилась девочка – 00 часов 30 минут в отделении Перинатального центра на ул. Энергетиков, еще через 10 минут родилась еще одна девочка в третьем роддоме. В 1 час 55 минут появился первый мальчик во втором роддоме, в отделении Перинатального центра на ул. Даудельной первой появилась девочка в 3 часа 48 минут.

Всего в Перинатальном центре родились девять девочек и девять мальчиков, во втором роддоме - две девочки и четыре мальчика, в третьем - две девочки и один мальчик.