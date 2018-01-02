Тюменцев приглашают на рождественские посиделки

Фото: группа "Тюмень - наш дом" vk.com

Детско-юношеский центр "Вероника" в Тюмени приглашает детей и их родителей интересно провести выходные дни.

3 января в 11 часов в корпусе центра по адресу: ул. Гастелло, 75, к. 1, будет работать мастерская Деда Мороза, где ребята изготовят сувенир и открытку.

4 января в 15 часов в корпусе по адресу: ул. К. Маркса, 110-а, состоится мастер-класс по изготовлению поделки "Рождественский ангел". А 5 января в 15 часов здесь же начнется конкурсно-игровая программа "Рождественские посиделки".

8 января в 12 часов в корпусе центра по адресу: ул. Транспортная, 106/3, начнется конкурсно-игровая программа "Рождественские забавы", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Кроме того, до 7 января продолжают свою работу площадки фестиваля "Мастерская настроения", организованные в торговых центрах. Внутри ТРЦ выделены места для организации выставки-продажи изделий местных мастеров народного творчества.